Компьютер выключается сам по себе

Залипает кнопка включения Иногда случается так, что сама кнопка включения ПК залипает или застревает при нажатии. В итоге контакт не размыкается до конца, что приводит к выключению компьютера при загрузке. Такое бывает, если корпус системного блока уже старый, или дома есть маленькие дети, которые любят баловаться с данной кнопкой. Аккуратно разберите корпус и посмотрите, нет ли проблемы с кнопкой. Возможно, слетела пружина или неисправен механизм. Если проблема действительно есть, но починить не удастся, то придется покупать новый корпус. Отдельно кнопку вряд ли получится где-то найти.

Замыкание в системном блоке Как правило к любому системному блоку подключено много периферийных устройств. Кроме этого внутри корпуса еще находятся какие-то комплектующие. Иногда бывает так, что в месте подключения любого из устройств может возникать небольшое замыкание. В результате компьютер включается и выключается через несколько секунд. Рекомендуем для начала отключить всю периферию: принтер, сканер, колонки и т.д. Если это не поможет, то открывайте корпус. Визуально осмотрите внутренности и проверьте надежность всех контактов. Желательно вытащить все комплектующие, прочистить контакты, убрать пыль. Неисправна материнская плата Если предыдущие пункты не помогли, то большая доля вероятности, что у вас проблемы с материнской платой. И вполне возможна ситуация, когда компьютер будет выключаться через какое-то время после включения еще на этапе загрузки. Самостоятельно провести диагностику в домашних условиях – это очень сложно. Тем более не имея достаточного опыта и необходимого оборудования. Но кое-что всё-таки можно сделать. Откройте свой системный блок и внимательно осмотрите материнскую плату. Если найдете на ней обгоревшие или почерневшие контакты, то дело точно в ней. Также стоит поискать вздувшиеся и потекшие конденсаторы. Если нашли, то придется покупать новую «материнку».

Проблемы с заземлением В это сложно поверить, но бывает и такое, что причиной выключения компьютера при загрузке, могут быть и банальные проблемы с заземлением. В квартирах и домах старой постройки о заземлении никто даже не задумывался. Хотя оно в принципе необходимо всегда и везде, и без него не должна работать никакая техника и электроприборы. Если у вас новая квартира или частный дом, то такой проблемы не должно быть. Конечно, если ваши электрики делали всё на совесть и не халтурили при прокладке проводки. Компьютер внезапно выключается в процессе игры, работы программ, интернета Неполадки могут скрываться как в аппаратной части (опять же «железо»), так и в программной. Но т.к. операционная система всё-таки загружается на какое-то время, то можно локализовать, проведя несколько тестов специальными программами. Или можно обратиться за помощью в наш сервисный центр. А теперь давайте рассмотрим несколько конкретных причин, объясняющих, почему компьютер может выключаться. Компьютер выключается из-за вирусов Это одна из самых распространенных причин, которая актуальна уже многие годы, да и не видно перспектив, чтобы в ближайшее время она пропала. Компьютерные вирусы сегодня очень разнообразны: некоторые удаляют все файлы на ПК, другие портят операционную систему или блокируют её. То есть, если компьютер начал сам выключаться, то это вполне может быть следствием того, что случилось вирусное заражение. Наверное, не стоит говорить о том, что на каждом ПК или ноутбуке обязательно должен быть установлен антивирус – это прописная истина. Хотя бы любой, т.к. это уже будет лучше, чем ничего. Кроме этого он должен регулярно обновляться, иначе смысл от его установки пропадает. Если компьютер неожиданно выключается при запуске программ или работы в интернете, то сделайте полное сканирование операционной системы. Во время этого процесса желательно ничего параллельно не делать. Если найдете какие-то вирусы, то удалите их и перезагрузите систему. Иногда может помочь «откат» системы на более ранний срок – до того, как ПК начал вырубаться. Для этого найдите в меню «Пуск» пункт «Восстановление системы» и выберите подходящую дату.

Если вирус успел очень сильно повредить Windows, то восстановительные работы будут более сложными и простым сканированием системы или «откатом» тут не поможешь. В этом случае можно обратиться за помощью в нашу компанию вот по этой ссылке. Нехватка мощности блока питания Бывает так, что у блока питания просто не хватает мощности, чтобы «вытянуть» работу всех комплектующих. Обычно такое случается после модернизации системного блока, когда решили сэкономить денег и провести её без замены блока питания. Если модернизация у вас пока только в планах, то здесь можно прочитать, как правильно рассчитать мощность требуемого блока питания. Почему так происходит? Например, вы установили новый процессор и видеокарту для улучшения графики и скорости работы. Каждому из этих устройств будет требоваться мощность немного больше, чем их предшественникам. И стоит вам запустить игру или серьезную графическую программу, как ваши процессор и видеокарта начинают работать на максимуме своих возможностей. А БП на более мощный вы не поменяли. В итоге старый не справляется с нагрузкой и ПК вырубается.

Также внезапное выключение компа может происходить из-за высыхания электролитических конденсаторов. В результате ухудшаются электрические параметры всего устройства. Неисправности блока питания могут возникать и из-за скачков напряжения в сети. Частично или полностью неисправный БП придется поменять. Можете подробнее почитать о том, что такое блок питания и его характеристиках. Сильный перегрев процессора или видеокарты Данная неисправность проявляется чаще всего во время игр или работе в ресурсоемких программах. Реже при просмотре фильмов или видеороликов в интернете. Компьютер отключается сам по себе, чтобы предотвратить полный выход из строя устройства, которое перегревается. Выявить перегрев какого-то из устройств ПК достаточно просто: необходимо воспользоваться программами Aida64 или Everest. После запуска откройте раздел датчиков. В неём отображается температура различных компонентов ПК. Если значение превышает 60 градусов Цельсия, то пора задуматься о возникших проблемах с системой охлаждения. Чаще всего перегрев возникает из-за остановки вентилятора, из-за высыхания термоинтерфейса между процессором и радиатором системы охлаждения или из-за большого скопления пыли. Именно банальная пыль мешает нормальной работе тех же вентиляторов. В пятидесяти процентах случаев пыль является причиной выхода из строя комплектующих системного блока. Рекомендуем пылесосить свой системный блок хотя бы 2-3 раз в год (при желании можно и чаще), чтобы однажды не столкнуться с вопросом «почему компьютер сам выключается во время игры?». О том, как провести чистку системного блока от пыли и поменять термопасту можно узнать в этой статье.

Если компьютер вырубается во время игры, значит неисправность, скорее всего, кроется в видеокарте. Она может либо перегреваться (что в этом случае делать, можно прочитать подробнее), либо не работать вовсе. Видеокарта отвечает за все, что вы видите на дисплее – изображения и фотографии, фильмы, игры. И её обычно не ремонтируют, а сразу заменяют на новую. Хотя, если карточка дорогая, то иногда выгоднее починить. Здесь можно заказать ремонт и узнать цены. Простые советы, если компьютер сам выключается И последнее, могут быть и более простые ответы на вопрос «почему компьютер внезапно отключается?». Поэтому, прежде чем бить тревогу, проведите следующие манипуляции, которые, возможно, быстро устранят «поломку». Проверьте подключение всех кабелей, идущих от блока питания.

По возможности, переместите видеокарту в другой разъем.

Переустановите модули памяти и другие компоненты внутри системного блока.

Пропылесосьте внутри корпуса ПК. Если вам не удалось самостоятельно определить причину, по которой компьютер выключается сам по себе, то вы можете обратиться в центр компьютерной помощи Комполайф. Мастера нашего сервиса точно определят причину, по которой ваш ПК отключается, и устранят неисправность.

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