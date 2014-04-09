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Компьютер выключается сам по себе
Сегодня мы поговорим о такой неприятности как внезапное выключение компьютера. Наверное, это одна из самых худших ситуаций, которая только может быть. Ведь вполне может оказаться, что вы не сохранили важный документ, или компьютерная игра прервалась во время ответственного боя, или фильм оборвался на самом интересном моменте.
Да, ситуация неприятная, но поправимая. В этой статье мы подробно рассмотрим все возможные причины поломки и дадим ценные советы и рекомендации, как её устранить.
- Компьютер отключается во время загрузки
- Компьютер внезапно выключается во время работы
- Простые советы
Если ваш компьютер отключается сам по себе, то для начала надо правильно классифицировать поломку. Если вам удастся уловить некоторую закономерность данного процесса, то можно будет легко выяснить и причину, по которой это происходит. А уже дальше и устранить её.
Такой симптом свидетельствует о выходе из строя какого-то компонента системного блока, т.е. тут точно проблема с «железом». Чаще всего это бывает материнская плата или блок питания. Случиться это может из-за короткого замыкания внутри системы или устройство просто отработало свой срок.
Если ваш БП уже на грани выхода из строя, то именно это может послужить причиной того, что компьютер будет выключаться на этапе загрузки. БП не может подать комплектующим системного блока необходимое напряжение и ток. В результате они не могут запуститься.
Проверить это можно с помощью мультиметра. Но если у вас его нет или не знаете, как им пользоваться, то тогда поищите другой блок питания и попробуйте запустить компьютер с ним. Если получится, то можно считать, что вы нашли виновника.
Иногда случается так, что сама кнопка включения ПК залипает или застревает при нажатии. В итоге контакт не размыкается до конца, что приводит к выключению компьютера при загрузке. Такое бывает, если корпус системного блока уже старый, или дома есть маленькие дети, которые любят баловаться с данной кнопкой.
Аккуратно разберите корпус и посмотрите, нет ли проблемы с кнопкой. Возможно, слетела пружина или неисправен механизм. Если проблема действительно есть, но починить не удастся, то придется покупать новый корпус. Отдельно кнопку вряд ли получится где-то найти.
Как правило к любому системному блоку подключено много периферийных устройств. Кроме этого внутри корпуса еще находятся какие-то комплектующие. Иногда бывает так, что в месте подключения любого из устройств может возникать небольшое замыкание. В результате компьютер включается и выключается через несколько секунд.
Рекомендуем для начала отключить всю периферию: принтер, сканер, колонки и т.д. Если это не поможет, то открывайте корпус. Визуально осмотрите внутренности и проверьте надежность всех контактов. Желательно вытащить все комплектующие, прочистить контакты, убрать пыль.
Если предыдущие пункты не помогли, то большая доля вероятности, что у вас проблемы с материнской платой. И вполне возможна ситуация, когда компьютер будет выключаться через какое-то время после включения еще на этапе загрузки.
Самостоятельно провести диагностику в домашних условиях – это очень сложно. Тем более не имея достаточного опыта и необходимого оборудования. Но кое-что всё-таки можно сделать.
Откройте свой системный блок и внимательно осмотрите материнскую плату. Если найдете на ней обгоревшие или почерневшие контакты, то дело точно в ней. Также стоит поискать вздувшиеся и потекшие конденсаторы. Если нашли, то придется покупать новую «материнку».
В это сложно поверить, но бывает и такое, что причиной выключения компьютера при загрузке, могут быть и банальные проблемы с заземлением. В квартирах и домах старой постройки о заземлении никто даже не задумывался. Хотя оно в принципе необходимо всегда и везде, и без него не должна работать никакая техника и электроприборы.
Если у вас новая квартира или частный дом, то такой проблемы не должно быть. Конечно, если ваши электрики делали всё на совесть и не халтурили при прокладке проводки.
Неполадки могут скрываться как в аппаратной части (опять же «железо»), так и в программной. Но т.к. операционная система всё-таки загружается на какое-то время, то можно локализовать, проведя несколько тестов специальными программами. Или можно обратиться за помощью в наш сервисный центр.
А теперь давайте рассмотрим несколько конкретных причин, объясняющих, почему компьютер может выключаться.
Это одна из самых распространенных причин, которая актуальна уже многие годы, да и не видно перспектив, чтобы в ближайшее время она пропала. Компьютерные вирусы сегодня очень разнообразны: некоторые удаляют все файлы на ПК, другие портят операционную систему или блокируют её. То есть, если компьютер начал сам выключаться, то это вполне может быть следствием того, что случилось вирусное заражение.
Наверное, не стоит говорить о том, что на каждом ПК или ноутбуке обязательно должен быть установлен антивирус – это прописная истина. Хотя бы любой, т.к. это уже будет лучше, чем ничего. Кроме этого он должен регулярно обновляться, иначе смысл от его установки пропадает.
Если компьютер неожиданно выключается при запуске программ или работы в интернете, то сделайте полное сканирование операционной системы. Во время этого процесса желательно ничего параллельно не делать. Если найдете какие-то вирусы, то удалите их и перезагрузите систему.
Иногда может помочь «откат» системы на более ранний срок – до того, как ПК начал вырубаться. Для этого найдите в меню «Пуск» пункт «Восстановление системы» и выберите подходящую дату.
Если вирус успел очень сильно повредить Windows, то восстановительные работы будут более сложными и простым сканированием системы или «откатом» тут не поможешь. В этом случае можно обратиться за помощью в нашу компанию вот по этой ссылке.
Бывает так, что у блока питания просто не хватает мощности, чтобы «вытянуть» работу всех комплектующих. Обычно такое случается после модернизации системного блока, когда решили сэкономить денег и провести её без замены блока питания. Если модернизация у вас пока только в планах, то здесь можно прочитать, как правильно рассчитать мощность требуемого блока питания.
Почему так происходит? Например, вы установили новый процессор и видеокарту для улучшения графики и скорости работы. Каждому из этих устройств будет требоваться мощность немного больше, чем их предшественникам.
И стоит вам запустить игру или серьезную графическую программу, как ваши процессор и видеокарта начинают работать на максимуме своих возможностей. А БП на более мощный вы не поменяли. В итоге старый не справляется с нагрузкой и ПК вырубается.
Также внезапное выключение компа может происходить из-за высыхания электролитических конденсаторов. В результате ухудшаются электрические параметры всего устройства. Неисправности блока питания могут возникать и из-за скачков напряжения в сети. Частично или полностью неисправный БП придется поменять. Можете подробнее почитать о том, что такое блок питания и его характеристиках.
Данная неисправность проявляется чаще всего во время игр или работе в ресурсоемких программах. Реже при просмотре фильмов или видеороликов в интернете. Компьютер отключается сам по себе, чтобы предотвратить полный выход из строя устройства, которое перегревается.
Выявить перегрев какого-то из устройств ПК достаточно просто: необходимо воспользоваться программами Aida64 или Everest. После запуска откройте раздел датчиков. В неём отображается температура различных компонентов ПК. Если значение превышает 60 градусов Цельсия, то пора задуматься о возникших проблемах с системой охлаждения.
Чаще всего перегрев возникает из-за остановки вентилятора, из-за высыхания термоинтерфейса между процессором и радиатором системы охлаждения или из-за большого скопления пыли. Именно банальная пыль мешает нормальной работе тех же вентиляторов. В пятидесяти процентах случаев пыль является причиной выхода из строя комплектующих системного блока.
Рекомендуем пылесосить свой системный блок хотя бы 2-3 раз в год (при желании можно и чаще), чтобы однажды не столкнуться с вопросом «почему компьютер сам выключается во время игры?». О том, как провести чистку системного блока от пыли и поменять термопасту можно узнать в этой статье.
Если компьютер вырубается во время игры, значит неисправность, скорее всего, кроется в видеокарте. Она может либо перегреваться (что в этом случае делать, можно прочитать подробнее), либо не работать вовсе.
Видеокарта отвечает за все, что вы видите на дисплее – изображения и фотографии, фильмы, игры. И её обычно не ремонтируют, а сразу заменяют на новую. Хотя, если карточка дорогая, то иногда выгоднее починить. Здесь можно заказать ремонт и узнать цены.
И последнее, могут быть и более простые ответы на вопрос «почему компьютер внезапно отключается?». Поэтому, прежде чем бить тревогу, проведите следующие манипуляции, которые, возможно, быстро устранят «поломку».
- Проверьте подключение всех кабелей, идущих от блока питания.
- По возможности, переместите видеокарту в другой разъем.
- Переустановите модули памяти и другие компоненты внутри системного блока.
- Пропылесосьте внутри корпуса ПК.
Если вам не удалось самостоятельно определить причину, по которой компьютер выключается сам по себе, то вы можете обратиться в центр компьютерной помощи Комполайф. Мастера нашего сервиса точно определят причину, по которой ваш ПК отключается, и устранят неисправность.
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Комментарии (118)
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Перегрев лишь одна из причин, по которой может внезапно выключаться компьютер. Но, наверное, самая распространенная.
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Начитался я ваших советов , отключался комп , не знал что делать и вот после прочитанного решил все справить , сначала заменил оперативу , ну если менять думаю куплю подороже 6000 р , не помогло все равно выключался решил заменить блок питания заменил 550 поставил за две штуки , не пожалел денег , не помогло потом заменил видио карту взЯл за 8000, всё равно комп вырубало не понятно почему и вот после антивирусов и переустоновки винды что тоже потребавало вложений в виде 5000, решил заменить мать , и вдруг окозалось что все эти вырубания мать их за ногу были в розетке,, ну чтож заменил розетку 200.и предстовляете всё прошло , итог практически новый комп из за розетки , уделяйте внимания мелочам , удачи ,,!! кстати я досих пор нахожусь в шоке ,)))
-
Для этого и существует диагностика, чтобы выяснять истинную причину.
-
У меня компьютер работал и внезапно выключился и опять начал включатся. Еще у нас сегодня был сильный ветер может иза него ?
-
Если сильный ветер повредил линии электропередач и произошел скачок напряжения, то эта связь выглядит правдоподобной)
-
Мой компьютер сначала выключался при запуске игр, 1-2 минуты и он просто выключался, через несколько дней, он стал выключаться при каких-нибудь загрузках, компьютер почистил, хотя не было много пыли, но ничем не помогло. Что делать?
-
Когда чистили от пыли, термопасту тоже меняли?
-
Нет. Просто почистили.
-
Конечно желательно проверить температуру, но скорее всего у вас именно перегрев процессора. Простой чистки от пыли может быть недостаточно. Нужно менять термопасту - ваша старая высохла.
-
Здравствуйте. Переехал из России в Канаду. Привёз с собой компьютер. Раньше спокойно играл во все игры. Теперь могу играть только в world of tanks и heroes and generals так как при игре в остальные игры (battlefield 4 и т.п.) компьютер отключается. Пробовал запустить cs go на минимальных настройках и повернуться в угол лицом и свернуть окно игры - компьютер через пару минут отключается. Пожалуйста помогите.
-
В первую очередь нужно проверить температуру процессора и видеокарты, чтобы исключить причину, что компьютер выключается из-за перегрева этих элементов.
Не будет лишним протестировать комп с другим блоком питания.
-
Добрый День! Процессор выключается через 5-10 минут. Поменял блок питания, не помогло, пыли нету. Системный блок стоит в просторным месте! есть одно к процессору подклечено сразу 6 led телевизоров! может ли это быть причастным к выключению процессора?
-
у меня тоже перегрев компьютера термопасту менял чистил не помагает что делать?
-
ноут вырубается. меняю винду, вроде норм, когда ставлю дрова на видуху, не хочет ставить до конца, вырубается..фигня, думал посижу на интегрованой, сидел год гдето, счас изза коекаких вирусов пришлось поменять винду, ставлю 8.1, ставлю дрова на интегрированую, работает мин 40, выскакивает табличка, интеловские настройки интегрированой видео, слышно как пикает отключение устройства, комп перезагружается и все..перезагружается до момента когда уже винда хочет пофиксить ошибки, ну там все равно толку 0, комп не врубается уж пока винду не снесу.
раньше стояла 8.0 32 битная, счас ставил 8.1 64, но не думаю что в этом причина
-
Добрый день.
Кроме температуры процессора нужно еще проконтролировать и температуру видеокарты.
-
Николай, радиатор системы охлаждения плотно прилегает к процессору? Возможно стоит стоит поменять систему охлаждения на более мощную. Также не стоит исключать того, что процессор неисправен.
-
Роман, в Вашем случае проблема может быть как винде, "кривых драйверх", так и в неисправности видеокарт или материнской платы. Чтобы понять истинную причину, нужна диагностика.
-
верещит системное оповещение особенно на мощных играх хотя и без интернета тоже бывает но не так сильно комп причину не выдает а я не хакер не могу понять подскажите плиз
-
Что Вы подразумеваете под фразой "верещит системное оповещение"?
-
из системного блока сигналит зуммер ну прям по мозгам
-
Проверьте температуру процессора и видеокарты. Компьютер отключается в эти моменты?
-
Большое спасибо то то сделал простая причина в пыли только отвлек век живи век учись спасибо
-
Рады, что смогли помочь разобраться, почему выключался компьютер
-
Я посмотрел много отзывов и заметил что вы всегда почти помогали,может и вы мне поможете.Просто играю в игры и минут через 5-10 у компьютера гаснет экран ,и чтобы поиграть приходится перезапускать компьютер ,но всеровно вылетаете .Помогите пожалуйста
-
Здравствуйте.
Всё очень похоже на перегрев процессора или видеокарты. Нужно проверить, какая температура у них. Если выше 70-80 градусов, то точно надо чистить и менять термопасту. У нас есть отдельные статьи на эту тему.
Также компьютер может выключаться и из-за проблем с блоком питания. Если есть возможность, то попробуйте установить и протестировать с другим блоком питания.
Но в первую очередь надо исключить перегрев.
-
Приветствую вас,у меня тоже выключается компьютер, термопасту меня, комп чисты,я думаю что блок питания или же видео карта, вот симптомы при каких он выключается,1) Когда сижу просто в интернете работает нормально, как захожу в браузерную игру он выключается или же запускаю игру: мир танков, с танками он долго не работает 2)запускаю видео тоже долго не работает 40 от силы час как и с танками
буду благодарен)
P.s замечал нагрев видеокарты
-
Кирилл, комп просто вырубается или появляется синий экран смерти, а потом выключается?
На материнской плате есть встроенная видеокарта? Если есть, то вытащите внешнюю и попробуйте поработать на встроенной.
-
синего экрана нету, видео карты нет, выключаеться просто, ещё сегодня заметил что передние входы USB каратят мож из-за них? в них не чего не включенно
-
Да, это вполне может быть из-за замыкания в передних ЮСБ - на нашей практике такое было часто.
Откройте системник и отключите передние порты ЮСБ от материнской платы. Также максимально отключите от компьютера всю периферию.
-
а как они могут влиять на игры или произвольно могут каратить?
-
Может происходить замыкание и поэтому компьютер внезапно отключается.
Попробуйте сделать то, что мы предложили. Если не поможет, то пишите - будем дальше думать.
Еще посмотрите внутри системника чтобы не было никаких оголенных контактов и т.д.
-
сейчас по эксперементирую запущу браузерную игру и посмотрю за видео картой
-
Кирилл, как успехи?
-
видеокарта также осталось(температура прежняя) но выключился после 10-15 минут работы
-
Установите программу для мониторинга температуры видеокарты и процессора. Посмотрите, на какой именно температуре отключается?
-
скажите аида64 подойдёт?
-
Можно. Запустите в ней "Тест стабильности системы" и смотрите, как будет расти температура и напряжения блока питания.
-
температура процесора после запуска выросла на 50 градусов до 125 и после этого выключился!
-
Тут всё очевидно - перегрев процессора. Нужно снять систему охлаждения, хорошенько почистить её от пыли и ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять термопасту между процессором и радиатором системы охлаждения. После этого аккуратно всё собрать назад. Температура должна будет значительно понизиться и компьютер перестанет выключаться. Как всё это сделать, у нас есть отдельная статья http://compolife.ru/polezno-znat/remontiruem-sami/peregrev-proczessora-zamena-termopastyi.html
Пока этого не сделаете, лучше не мучайте свой комп. Процессор может совсем сгореть.
Если в своих силах не уверены, то обращайтесь к специалистам.
-
я решил проблему с перегревом теперь температура стоит от 50 до 70, выше не поднимаеться это нормальная температура для процессора АМД???
-
Если 70 градусов это под нагрузкой, то вполне нормально.
Периодически контролируйте температуру.
-
65-68 вот столько под нагрузкой стоит
-
Нормально. Начинайте волноваться, если будет больше 80-90 под нагрузкой
-
Добрый день! Помогите пожалуйста! Дело в том, что недавно после установки виндовс 10 компьютер часто стал выключаться внезапно (чаще при игровом процессе). Вернуться к предыдущей версии (виндовс 7) не могу, пишет что программные файлы предыдущей версии были автоматически удалены. Я не знаю что мне делать?
-
В первую очередь проверьте температуру процессора и видеокарты. Выключение в играх чаще всего связано именно с этим. Если есть перегрев, то чистите от пыли и меняйте термопасту - у нас статьи про это.
Если с этим проблем нет, то, конечно можно попробовать переустановить Windows заново, но опыт подсказывает, что проблема вряд ли в ней.
-
Добрый день! Выключался комп,экран смерти и выкл,обнаружил перегрев процессора,заменил термопасту,систему охлаждения,и термопасту на видео карте.еще заменил БП мощнее поставил. ( все в сервисе делали). Так вот,спустя неделю,появился писк в БП и через некоторое время( например при тесте температуры эверестом) температура стабильная 45-52,и тут бац и выключился. Может ли быть причина в БП? Спасибо
-
здраствуйте у меня такая проблема, не давно при включение копьютера сразу открываеться браузерно на одной странице, в настройках все нормально пробывал другую страницу ставить не помогает, открываеться одна и таже страница в браузере при запуске компа! подскажите, что делать?
-
Здравствуйте! Помогите пожалуйста комп выключается но всегда по разному, может при запуске может при играх может просто при пассивной работе и всегда разное время работы, вчера вообще ни разу не вырубился, сегодня постоянно выключается, он стоит без крышки и хорошо слышны звуки как будто что-то каратит что делать?
-
здравствуйте. Выключается компьютер и перезагружаясь показывает биос если нажать F1как он просит.пишет при этом что скачки напряжения асус типо терминэйт(что может быть? происходит или постоянно каждые пять мин или раза 2 в день..(пасту менял комп чистил)
-
Сергей, вы правы. В вашей ситуации проблема скорее всего именно в блоке питания.
-
Кирилл, ваш вопрос совсем не по теме статьи.
Проверьте автозагрузку компьютера, проверьте на вирусы. Наверняка требуется чистка компьютера от рекламных программ, чистка реестра.
Если требуются уточнения, то задавайте свои вопросы в более подходящих темах.
-
Константин, вы сами уже заметили какие-то посторонние звуки. Постарайтесь по звуку узнать более точно, где происходит замыкание: блок питания, проводка, мат. плата, замыкание на корпус и т.д. Дальше уже будет понятно, что делать.
А выключается комп скорее всего именно из-за замыкания.
-
Влад, убедитесь, что нет проблемы с проводкой (розеткой) в вашей квартире. Если с этим всё в порядке, то могут быть проблемы с блоком питания компьютера. Желательно проверить с другим.
-
Здравствуйте. Компьютер выключается сам по себе! Все началось с выключения при работе компьютера минут 5-15минут. Теперь не успевает загрузить даже биос...что я делал: чистил, менял Блок питания, видео карту, материнскую плату с процессором, отключал usb с материнки, включал компьютер без кнопки включения (замыкал на материнке контакты power), ха сам в шоке...единственное чего у меня нет это термопасты..может я что то не углядел, где то что то пропустил, что вы скажете, посоветуйте?
-
Т.е. Вы поставили новый процессор без термопасты?
Обратитесь лучше к специалистам, пока окончательно не доломали свой компьютер.
-
Здравствуйте у меня компьютер отключается когда ему захочется иногда он даже не успевает полностью включиться как он уже опять выключается вообщем когда он отключается показывается черный фон с английскими надписями и красной пирамидой там что то было подписано про Америку нажимаю f1 он заходит в биос нажимаю выход из биоса он выходит и только тогда он включается в последнее время это учистилось мучуюсь уже месяца 2 новерное комп почистил,термопасту поменял,все нормально вроде а всеровно отключается помогите пожалуйста что делать винда если что 8.1
-
Добрый вечер,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,по порядку обо всем...стал греться ноут,решил вызвать мастера(так как сам не смог открыть крышку,банально маленькие шурупы не проворачивались...а отверток меньше,под рукой не оказалось...да и своими кривыми рукам не хотел повредить что либо в ноуте)так вот после того как приехал мастер...он почистил кулер...от пыли,внутри было достаточно много,поменял термопасту...и уехал))проблемы начались потом,при включении ноута...то есть либо с аккума....лио с провода...происходит включения на 1-3 секунды...и выключения с характерным звуком (как во время перезагрузки)такое стало происходить вот буквально на днях,да и еще...стоит сказать что в доме происходит частое отключения света,то есть на пару минут вырубает во всей квартире,полностью все.Может ли быть такое,что в ноутбуке что-то замкнуло после такого выключения и данная проблема связана с этим.??? подскажите что делать,без танцов с бубном ноут с которого кстати сейчас и пишу,не включаю.
-
Дмитрий, если проблема еще не решена, то уточните, какая именно надпись появляется, когда Вы нажимаете Ф1
-
zlobio, как вариант - плохо (криво) установлены планки оперативной памяти.
Думаем, что можете обратиться в тот же сервис и объяснить, что проблема началась после работы их мастера.
-
Есть вопросик , а если мост перегревается частая перезагрузка(выключение) такое поведение может быть ?
-
Михаил, такое поведение тоже может быть
-
и еще , поменял пасту , но когда стал закреплять , то как бы не намертво прикрепляется , это тоже так должно быть ?
И еще , чем советую заменить типа прокладки (типа резино-тряпичная ) ? , можно ли взять просто тряпичную , типа от салфетки или еще что нить ?
А то растянулась ..
-
Радиатор должен плотно прилегать к процессору. Термо-прокладка нужна для отвода тепла. Обычный кусок салфетки не подойдет. Если Ваши непригодны, то несите ноутбук в сервис, там заменят на нормальные плюс прикрутят как положено систему охлаждения
-
Спасибо !!
Да у меня не ноутбук , у меня обычный компьютер .. морально устаревший в 2010-2011гг .. материнка P5Q.
А то вот начались проблемы с перезагрузкой в играх и прочее ..
еще раз спасибо , а то в первый раз с этим столкнулся про мосты и прочее.
P.s. данный комментарий можно не добавлять , еще раз спасибо .
-
Добрый вечер.Играл в игру на ноуте,потом он внезапно сам выключился,при попытке включить работает идет загрузка а потом выключается (при том даже когда заходишь в биос ),через секунд 4-6.В чем может быть причина я думаю перегрев
-
сильно греется видеокарта и в играх самопроизвольно перезагружался комп, носил в сервис, почистили смазали кулер, поменяли пасту, помогло!!! Но через 2 недели все начелось опять(((,но там все чисто и кулер вращается как новый что это может быть? прошлый раз в сервисе говорили что кулер неработал, но щас он работает
-
Михаил, пожалуйста) Обращайтесь!
-
Жека, если включить ноутбук после длительного перерыва, то он дольше работает? Тогда это перегрев. Если потрогать нижнюю крышку возле радиатора, то очень горячий?
-
Андрей, а с температурой процессора всё в порядке? Мосты на мат. плате очень горячие?
-
Добрый вечер! Проблема с компом, не одна: 1)Комп не включается с USB модемом. 2)Не видит смартфон и не идёт зарядка, хотя порт и провод в рабочем состоянии. 3)Комп отключается при просмотре видео и при играх (WoT). Температура в норме, обороты вентилятора, напряжение проверял программой AIDA64 (так кажется, она же эверест). 4)После отключения комп долго не загружается, слышны не ровные обороты вентиляторов и какой то, не то звенящий звук при спаде оборотов. Помогите пожалуйста.
-
Николай, всё очень похоже на проблемы с материнской платой. Нужно проверять с аналогичной исправной. Также нужно протестировать блок питания.
-
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите что с процессором,правда он уже старенький,но надеюсь еще поработает..появился синий экран ,диагностирует все файлы..только потом загружается,винда стоит XP..Примерно через 30 минут отключается..пару минут постоит..включаю..все также-синий экран,но только уже время отключения с каждым разом меньше..
-
В первую очередь стоит проверить температуру процессора и видеокарты. Если поднимается до 90 и более градусов, то дело точно в перегреве.
-
проблема в оперативке
-
Renat, при проблемах с оперативкой не было бы ярко выраженного сокращения времени работы компьютера после каждого повторного включения. Это как раз признак перегрева. Перегрев процессора и внезапное отключение чаще всего происходят без синего экрана смерти, а вот перегрев видеокарты или моста на мат.плате как раз с ним.
-
Спасибо за ответ, я с вами согласен, может кнопки включения или ресета на материнке - проблема, а не вся материнка!
-
ясно, Станислава, вам нужно посмотреть на видео карту, при необходимости почистить
-
Renat, кнопки и контакты это тоже маловероятно - не те признаки. Выключения были бы хаотичные.
-
И тут тоже согласен, про хаотичность, просто у меня проблема была в кнопке Ресет..точнее на материнке в контактах ресет...я просто отключил эту кнопку
-
Ключевое слово "Синий экран" по-любому проблема в памяти - видеокарты или в оперативке и т.д., а без этого наверно просто бы выключался...без синего экрана
-
"Синий экран" это далеко НЕ ВСЕГДА проблема в памяти любого вида.
-
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. полгода назад поменял все комплектующие. Первое время было все хорошо. Но потом компьютер стал выключаться через определенное время после загрузки. Проверил комплектующие вроде в порядке, пыли мало, термопаста свежая. Температура норм. Доставал батарейку на мат. плате. Симптомы исчезают, но через день работы возращаются.
-
Здравствуйте, Андрей. При внезапных отключениях очень сложно угадать причину, не видя компьютер. Если вы уверены, что с температурой всё в порядке, то попробуйте поискать закономерность в выключениях. Может это происходит при запуске игр или каких-то определенных программ. Временно отключите все периферийные устройства. А вообще это может быть связано и с неполадками блока питания и мат. платы, и других комплектующих. Тут нужно тестировать компьютер.
-
Здравствуйте мой компьютер выключается сразу же после включения, а потом я не могу его включить несколько минут, а когда включаешь он снова выключается в чем проблема температурц проверил все в норме пыли нет, а и еще если меня БП сую в другую розетку то он включается и работает чуть дольше обычного
-
Здравствуйте, Daniil.
В первую очередь это всё похоже на проблемы с перегревом процессора или видеокарты. Но, если вы абсолютно уверены, что температура в порядке, то стоит проделать следующее.
1. Подключить компьютер к другой розетке (желательно в другой комнате) без всяких удлинителей. Т.е. напрямую.
2. Проверить с другим блоком питания.
-
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста , у меня такая проблема. Компьютер выключаеться сам по себе , может работать и 15 минут , а может и на старте загрузки выключиться. Термопласту поменял , температура в норме. Правда блок питания ещё не пробывал поменять. Скажите ,какая самая распространённая ситуация таких вот не запланированных выключений.
-
Артем, всё верно. В первую очередь нужно проверить с другим БП. Также отключите все периферийные устройства, в том числе привод, второй HDD, если есть (оставьте только мышь и клаву). Проверьте нет ли замыкания внутри корпуса.
На практике встречали ситуации, когда был поврежден порт юсб (криво вставили флешку и погнули контакты), там замыкало и компьютер внезапно вырубался.
Если ничего не поможет, то стоит грешить на мат.плату.
-
Здравствуйте! Стал выключаться компьютер и подолгу не реагировать на кнопку включения. В блоке питания не крутился вентилятор,заменил на новый, заработал, но проблема осталась. Выключается и не реагирует на кнопку долго.
Да,еще при загрузке пишет hdd bad, backup and replace, press f1.
-
Константин, компьютер же пишет Вам, что проблемы с жестким диском - это как минимум. Его придется менять. Также стоит проверить температуру процессора - возможно есть перегрев.
-
Здраствуйте!у меня такая проблема.Поменял четырёх на восьмиядерный процессор и компьютер началвыключаться даже без нагрузки.Помогите?
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Сергей, вы не забыли про термопасту, когда меняли процессор? Еще, как вариант, ваша система охлаждения не справляется с новым процессором - у него может быть гораздо больше тепловыделение, чем у предыдущего.
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Здравствуйте! у меня такая проблема. решил не давно поиграть в сталкера. пару дней было нормально, а сейчас комп стал сам выключаться. почистил кулер процессора. не помогает. проверил программой AIDA64 питающие напряжения. 3,3 - норма, а вот вместо 5В - 8,2В, вместо 12В - 18В. похоже блок питания накрылся. или такой разброс это нормально
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Николай, это ненормально.
В первую очередь нужно проверить работу компьютера с другим БП. Также проверьте температуру процессора и видеокарты.
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Здравствуйте!у меня такая проблема комп стал сам выключаться только если играю в дота 2 перегрева нет пасту на проце видео карте заменил пыли нет если не играю комп работает нормально ну были пару ударов по системному блоку в корпусе нашел обгоревший провод от лицевого USB порта;ещё были моменты после извлечения видеокарты (когда менял пасту) собрал комп он не включался слышен звук как будто что то пытается начать разгон но не получается но куляра работают изображения нет но потом комп постоял и сам включился и вот работает но выключается при игре подскажите что это может быть?
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Дима, по описанию всё очень похоже на перегрев (процессора или видеокарты). Нужно еще раз проверить температуру датчиков.
Также это может быть и замыкание внутри корпуса или проблемы с блоком питания.
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Здравствуйте. У меня такая проблема. Комп работает уже около 4 лет с бзиком самовыключения, это происходит только если я играю или какая нибудь загрузка. Всё началось после выхода из строя кулера на видеокарте, я заменил его и поменял термопасту. Всё продолжилось. Я просто не понимаю в чём дело. Блок питания новый, пыли нет, процессор держится на отметке 45 градусов. В чём может быть проблема?
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Помогите пожалуйста. После того как поставил седьмую внду, компьютер стал включаться сам. Чистил не помогло. Через некоторое время перестал. И вот теперь опять начал. Что делать?
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Дрброго времени суток . Такая проблема возникла : комп врубается и через секунд 20 вырубается ,дело не в видеокарте и не в БП (т.к сам менял на другие , и термопасту тоже поменял ) помогите прошу !!(((
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Кирилл, это может быть какое-то замыкание внутри корпуса или на плате. Также может быть неисправность какого-то из компонентов - надо по очереди проверять. Не помешает проверить состояние жесткого диска и оперативки.
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Андрей, настройки БИОС трогали? В некоторых мат.платах есть такая функция, как пробуждение компьютера от мыши, клавиатуры или локальной сети. Отключается в БИОС. Еще как вариант - проблемы с блоком питания. Нужно проверить с другим.
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Денис, все кабели питания правильно подсоединены? После чего появилась проблема?
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Биос не трогал. Проверил на счёт перегрева. Греется сильно. Но проблема в том что иногда без нагрузки нагрется может (когда включил и не трогал), а иногда и с сильной нагрузкой не греется так сильно.
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Проблема появилась к концу 2016 года .Все кабели подсоединены правильно,и еще такая проблема - я не могу зайти в биос ( клавиатура работает) и поменять значение жёстких дисков ( у меня их 2 )
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Андрей, если есть перегрев, то его надо устранять. Потом уже дальше разбираться
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Денис, внезапно выключаться компьютер может и из-за проблем с мат.платой. Попробуйте еще отключить все периферийные устройства, жесткие диски, привод, переднюю панель корпуса, вытащите-вставьте оперативку - посмотрите, будет ли какой-то эффект.
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У меня комп выключается когда играю в игры, а так нормально. Не думаю, что перегревается т.к. утром тоже выключался. Сегодня чистил, но антивируса нет, может вирус есть. Выключается только во время игры.
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у меня также отключался компьютер в середине работы, купила новый системный блок за не малую сумму, а он опять начал отключаться! не знаю даже что и делать!
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У меня эта беда уже месяца 4 длится...системник включается,но проработав секунд 10 сразу же выключается(((и такое они вытворяет только у меня дома
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Добрый день!! Помогите пожалуйста разобраться с моей бедой.Компьютер выключается сам при играх,термопасту на процессоре и видеокарточке менял от пыли чистил по тестам температуры все в норме. Недавно провел тест программой ОССТ процессор и видеокарта прошли на ура а вот на стабильность блока питания начал делать и буквально через 2 минуты вырубается компьютер. Это что нужно менять БП???
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Доброе время суток.У меня такой вопрос.Компьютер может проработать целый день и не перезагружаться.А может через 1 час или 15 мин работы постоянно при загрузке перезагружаться.В чем проблема.
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У меня отключается компьютер только в момент вставки в документ ворд прямой линии .Что делать?
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Светлана, проверьте (поменяйте) розетку или удлинитель.
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Ваня, да скорее всего дело именно в БП. Попросите у друга на время, чтобы убедиться и уже потом покупать новый.
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Роман, проверьте температуры, жесткий диск и оперативку на ошибки
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Алекс, переустановить программу пробовали?
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Выключается пк, дело в том что вынимал разъём питания кулера, и пытался вынять красный провод, для того что бы понизить частоту вращений, в итоге не получилось, вставил, начал играть, через 10 минут, включился, при попытке включить через несколько секунд выключается, потрогал процессор очень горячий, даже если я попортил красный провод, может он так сильно грется? И в чем может быть вопрос?
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Вадим, а кулер на процессоре крутится? Видимо нет.
Сергей:
09 Apr 2014г. в 08:25
С проблемой отключения компьютера я мучился в течение несколько лет! Но потом причина выяснилась — пыль! Из-за неё быстро начинался перегрев компьютера. С помощью бесплатной программы Эверест, замерил температуру ЦП — 78 градусов!!! Для моего компа эта цифра была критической! Потом снял боковую стенку — всё было в пыли, вентиляторы и кулер забиты... Тщательно пропылесосил все внутренности. По окончании обратно стенку устанавливать не стал — вентиляции будет больше. Потом опять замерил температуру ЦП программой Эверест — 50 градусов!!! Это уже вполне нормально! С тех пор компьютер больше не отключается, все программы и игры работают отлично! Чего и вам желаю. Удачи!